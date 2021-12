Kate Middleton suona il piano? "Poco prima...": indiscrezioni pazzesche sul video, ciò che non volevano far trapelare (Di domenica 26 dicembre 2021) Kate Middleton ha sorpreso con gli effetti speciali il Regno Unito. Lo scorso 24 dicembre è stato mandato in onda il concerto “Royal Carols: Together at Christmas” in cui si vede anche la duchessa di Cambridge negli inediti panni da concertista. Più precisamente la moglie del principe William ha suonato il pianoforte: era la prima volta che lo faceva in pubblico. La sua esibizione è stata buona, anche se non è mancata un po' di tensione. Come è normale che fosse, dato che la Middleton non si era mai esibita, figurarsi sapendo che milioni di persone avrebbero guardato e ascoltato. Kate è stata sul palco insieme a Tom Walker: i due si sono esibiti in “For Those Who Can't Be Here”, un omaggio struggente e commovente dedicato a tutti quelli che non ce l'hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021)ha sorpreso con gli effetti speciali il Regno Unito. Lo scorso 24 dicembre è stato mandato in onda il concerto “Royal Carols: Together at Christmas” in cui si vede anche la duchessa di Cambridge negli inediti panni da concertista. Più precisamente la moglie del principe William hato ilforte: era lavolta che lo faceva in pubblico. La sua esibizione è stata buona, anche se non è mancata un po' di tensione. Come è normale che fosse, dato che lanon si era mai esibita, figurarsi sapendo che milioni di persone avrebbero guardato e ascoltato.è stata sul palco insieme a Tom Walker: i due si sono esibiti in “For Those Who Can't Be Here”, un omaggio struggente e commovente dedicato a tutti quelli che non ce l'hanno ...

