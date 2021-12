Kate Middleton e la sorpresa di Natale, si esibisce al pianoforte con Tom Walker: il motivo è commovente (Di domenica 26 dicembre 2021) ha incantato tutti alla vigilia di Natale mentre suonava il pianoforte. La duchessa di Chambridge si è recata con tutta la famiglia alla messa come da tradizione e ha accompagnato l'esibizione del ... Leggi su leggo (Di domenica 26 dicembre 2021) ha incantato tutti alla vigilia dimentre suonava il. La duchessa di Chambridge si è recata con tutta la famiglia alla messa come da tradizione e ha accompagnato l'esibizione del ...

Advertising

SkyTG24 : Kate Middleton suona il piano in pubblico per la prima volta al concerto di Natale. VIDEO - RadioR101 : #R101News: l'emozionante esibizione di #KateMiddleton al pianoforte nell'Abbazia di Westminster per ricordare le vi… - b_kaylissa : RT @MediasetTgcom24: Kate Middleton per la prima volta suona il piano in pubblico per ricordare le vittime del Covid #KateMiddleton https:… - vogue_italia : Cate Middleton, Nicole Kidman, Audrey Hepburn, Cate Blanchett e i loro vestiti costati cifre da capogiro: ecco la t… - VanityFairIt : Una novità: la duchessa si è esibita al piano ?? @RoyalFamily -