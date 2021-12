Kate Middleton e la sorpresa di Natale, si esibisce al pianoforte con Tom Walker: il motivo è commovente (Di domenica 26 dicembre 2021) Kate Middleton ha incantato tutti alla vigilia di Natale mentre suonava il pianoforte. La duchessa di Chambridge si è recata con tutta la famiglia alla messa come da tradizione e ha accompagnato l’esibizione del cantautore Tom Walker in omaggio ai morti della pandemia nel Regno Unito. Kate Middleton, la messa di Natale Kate non ha rinunciato alla messa al St Mary Magdalene Church, mentre la regina è rimasta al Castello di Windsor a causa del Covid. La novità di questo Natale ha riguardato il concerto registrato all’Abbazia di Westminster. In un video che è apparso sui social, Kate Middleton appare al fianco di Tom Walker durante il concerto Toghether at ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 26 dicembre 2021)ha incantato tutti alla vigilia dimentre suonava il. La duchessa di Chambridge si è recata con tutta la famiglia alla messa come da tradizione e ha accompagnato l’esibizione del cantautore Tomin omaggio ai morti della pandemia nel Regno Unito., la messa dinon ha rinunciato alla messa al St Mary Magdalene Church, mentre la regina è rimasta al Castello di Windsor a causa del Covid. La novità di questoha riguardato il concerto registrato all’Abbazia di Westminster. In un video che è apparso sui social,appare al fianco di Tomdurante il concerto Toghether at ...

