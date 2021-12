Juventus, su De Ligt c’è il Barcellona ma non solo: piace anche al Tottenham (Di domenica 26 dicembre 2021) Calciomercato Juventus: De Ligt piace al Barcellona, ma nelle ultime ore sarebbe spuntato anche il Tottenham di Antonio Conte Dopo la notizia del concreto interesse del Barcellona per Matthijs de Ligt, potrebbe uscire allo scoperto anche il Tottenham. Secondo quanto riportato da Sport, il club inglese vorrebbe ringiovanire la difesa proprio con il centrale in forza alla Juventus. Antonio Conte avrebbe chiesto a Paratici di portare De Ligt a Londra e sarebbe pronta una maxi offerta per portarlo al cospetto dell’ex allenatore di Inter e Juve. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 dicembre 2021) Calciomercato: Deal, ma nelle ultime ore sarebbe spuntatoildi Antonio Conte Dopo la notizia del concreto interesse delper Matthijs de, potrebbe uscire allo scopertoil. Secondo quanto riportato da Sport, il club inglese vorrebbe ringiovanire la difesa proprio con il centrale in forza alla. Antonio Conte avrebbe chiesto a Paratici di portare Dea Londra e sarebbe pronta una maxi offerta per portarlo al cospetto dell’ex allenatore di Inter e Juve. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

