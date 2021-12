Juventus, spunta una pretendente per Alex Sandro: cessione vicina? (Di domenica 26 dicembre 2021) La Juventus ha il problema Alex Sandro; la soluzione potrebbe arrivare dal mercato con il giocatore sempre più vicino alla cessione. Alex Sandro (Getty Images)Quinto posto in classifica a meno quattro dal quarto e a sole cinque lunghezze di distanza dal Napoli terzo; questa la situazione della Juventus alla sosta natalizia. I ragazzi di Allegri si godono le vacanze prima della ripresa degli allenamenti, fissata per il trenta dicembre. In attesa di rivedere la squadra in campo, la società deve ricorrere ai ripari per rinforzare una rosa che ha mostrato evidenti limiti; gli obiettivi sono i soliti, il centrocampista e l’attaccante. Oltre alle operazioni in entrata, occhio anche a quelle in uscita. Sono tanti i giocatori ormai fuori dal progetto tecnico della ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 26 dicembre 2021) Laha il problema; la soluzione potrebbe arrivare dal mercato con il giocatore sempre più vicino alla(Getty Images)Quinto posto in classifica a meno quattro dal quarto e a sole cinque lunghezze di distanza dal Napoli terzo; questa la situazione dellaalla sosta natalizia. I ragazzi di Allegri si godono le vacanze prima della ripresa degli allenamenti, fissata per il trenta dicembre. In attesa di rivedere la squadra in campo, la società deve ricorrere ai ripari per rinforzare una rosa che ha mostrato evidenti limiti; gli obiettivi sono i soliti, il centrocampista e l’attaccante. Oltre alle operazioni in entrata, occhio anche a quelle in uscita. Sono tanti i giocatori ormai fuori dal progetto tecnico della ...

