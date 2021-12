Juventus-Napoli sospesa? Il Covid è un pericolo: la situazione (Di domenica 26 dicembre 2021) Il Covid torna a spaventare la Serie A e, dopo Udinese-Salernitana, il rischio è che anche Juventus-Napoli venga sospesa. Juventus (Getty Images)L’ultimo turno della Serie A ha visto, purtroppo, la sospensione di una partita causa Covid; il match tra Udinese e Salernitana non si è disputato per l’eccessivo numero di positivi, tra giocatori e membri dello staff, che ha colpito il club campano. Una situazione che ha ricordato, per come si è sviluppata (friulani regolarmente in campo nonostante l’assenza di Ribery e compagni), quanto successo ad ottobre 2020 con Juventus-Napoli. La quarta ondata, con l’arrivo della variante Omicron, sta causando non pochi problemi all’intero sistema calcistico. In Serie B sono state rinviate le giornata ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 26 dicembre 2021) Iltorna a spaventare la Serie A e, dopo Udinese-Salernitana, il rischio è che anchevenga(Getty Images)L’ultimo turno della Serie A ha visto, purtroppo, la sospensione di una partita causa; il match tra Udinese e Salernitana non si è disputato per l’eccessivo numero di positivi, tra giocatori e membri dello staff, che ha colpito il club campano. Unache ha ricordato, per come si è sviluppata (friulani regolarmente in campo nonostante l’assenza di Ribery e compagni), quanto successo ad ottobre 2020 con. La quarta ondata, con l’arrivo della variante Omicron, sta causando non pochi problemi all’intero sistema calcistico. In Serie B sono state rinviate le giornata ...

