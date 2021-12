Juventus | clamorose novità su Dybala | tifosi sotto shock

(Di domenica 26 dicembre 2021) La, in questo periodo di sosta, deve provare a risolvere la questione; l’argentino non ha ancora rinnovato il contratto.(Getty Images)Il 2021 dellasi è concluso nel migliore dei modi; quattro vittorie nelle ultime cinque partite e una classifica decisamente migliore rispetto ad un mese fa. I bianconeri sono a meno quattro dal quarto posto e a sole cinque lunghezze dal terzo posto con lo scontro diretto allo Stadium, contro il Napoli, per poter accorciare ulteriormente. Gli ultimi due successi sono arrivati nonostante l’assenza di; l’argentino è fuori dal match con il Venezia quando fu costretto ad uscire dopo soli cinque minuti di gioco. Allegri ha preferito tenerlo a riposo sia per evitare di peggiorare la situazione considerando il tour de force che attende la ...

Advertising

PirataPantani10 : Clamorose notizie di #Calciomercato x la #Juventus. Extra-calcio anche qui ?????? - gilnar76 : CLAMOROSE NEWS DI MERCATO #Juventus. ALL'EPIFANIA SI GIOCA TUTTO|| + EXTRA CALCIO #Finoallafine #Forzajuve… - antocarboni91 : Per ciò che ho visto io, il #Cagliari ha fatto una signora partita. Solida, grintosa, ordinata. E non è stata fortu… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus clamorose

La società era di programmazione e pianificazione dove i giocatori arrivavano per rimanere, a meno diofferte come fatto per Pogba. Lapurtroppo oggi sta vivendo nell'...le cifre tra Inter e Genoa. La società cedente si assicura di non perdere in modo ... Un accordo analogo è stato stipulato nell'estate del 2018 fra lae l'Udinese per il trasferimento ...La Juventus, in questo periodo di sosta, deve provare a risolvere la questione Dybala; l'argentino non ha ancora rinnovato il contratto.Juventus, la svolta sul calciomercato: ecco l’affare che cambierebbe tutto. Calciomercato.it, nel suo consueto sondaggio giornaliero su Twitter, ha chiesto ai suoi utenti quale sarebbe l’affare che a ...