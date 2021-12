Juve, si fa dura per l’obiettivo a centrocampo: il motivo (Di lunedì 27 dicembre 2021) La Juventus segue da tempo Aurelien Tchouameni, centrocampista classe 2000 in forza al Monaco. l’obiettivo della società è infatti quello di rinforzare il centrocampo, e il gioiello del club francese sembra essere il profilo perfetto per i bianconeri. PRIMO TENTATIVO Nei radar di Madama già durante la scorsa estate, Cherubini aveva tentato un primo affondo con i francesi, la cui richiesta era però di oltre 50 milioni di euro. Tchouameni, Monaco, calciomercato JuventusAd oggi le pretese del Monaco non sono cambiate, ma la Juventus deve fare i conti con un altro tipo di ostacolo, ovvero quello legato al mercato in uscita. L’INTOPPO Prima di poter acquistare, infatti, i bianconeri devono riuscire a cedere giocatori come ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 dicembre 2021) Lantus segue da tempo Aurelien Tchouameni, centrocampista classe 2000 in forza al Monaco.della società è infatti quello di rinforzare il, e il gioiello del club francese sembra essere il profilo perfetto per i bianconeri. PRIMO TENTATIVO Nei radar di Madama giànte la scorsa estate, Cherubini aveva tentato un primo affondo con i francesi, la cui richiesta era però di oltre 50 milioni di euro. Tchouameni, Monaco, calciomercatontusAd oggi le pretese del Monaco non sono cambiate, ma lantus deve fare i conti con un altro tipo di ostacolo, ovvero quello legato al mercato in uscita. L’INTOPPO Prima di poter acquistare, infatti, i bianconeri devono riuscire a cedere giocatori come ...

Advertising

mick_napoli_ : @mklk78 @Peppe3112_ Però li è stata una scelta della Juve di non convocarli, quasi tutte le squadre hanno convocato… - andrea_ripamont : @mirkonicolino Uno scambio di prestiti sarebbe un operazione ottima per la Juve, anche se le vedo dura - enzogoku69 : @sacredxyz @diego_tvl Vivete il calcio con apprensione, pensando sempre da perdenti, sempre che ci sia un ultima sp… - CarloMeineri : @GhiTacc @gintokira la Juve si guardava pure in serie B, è dura ma si fa - napolista : Capello: «#Allegri ha preferito la #Juve a Madrid perché è pigro, vuole avere Livorno vicino» Alla Gazzetta: «la J… -