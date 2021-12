Juve, jolly Chiesa al tavolo Champions (Di domenica 26 dicembre 2021) TORINO - Fattore Chiesa. Il 2022 riporterà Federico al centro della Juve, dopo che l'infortunio muscolare patito contro l'Atalanta lo ha messo fuori dai giochi da quasi un mese. La sua assenza è stata ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 26 dicembre 2021) TORINO - Fattore. Il 2022 riporterà Federico al centro della, dopo che l'infortunio muscolare patito contro l'Atalanta lo ha messo fuori dai giochi da quasi un mese. La sua assenza è stata ...

Il Milan ideale? Serve un rinforzo per reparto. Da Botman a Muani e Adli, i nomi più caldi A disposizione di Pioli, quindi, in un filotto di partite importanti tra cui Roma e Juve, restano ... Un jolly su cui si può contare. Soprattutto da mediano. Il popolo rossonero chiama a gran voce ...

Juve, le pagelle di metà stagione IL girone d'andata si è concluso con la Juve al 5° posto in campionato ed agli ottavi di Champions League, dove affronterà il Villarreal ...

