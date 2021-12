Jurassic World Dominion, Colin Trevorrow rivela il momento che ha commosso Spielberg (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il regista di Jurassic World: Dominion Colin Trevorrow ha raccontato quale momento del film ha commosso il regista di Jurassic Park Steven Spielberg. Siete pronti per Jurassic World: Dominion? Perché il nuovo film di Colin Trevorrow sarà un'avventura davvero grandiosa, e a quanto pare una scena del film ha commosso persino Steven Spielberg, il papà della saga cinematografica originale. A raccontarlo è stato proprio il regista del primo e del terzo film della nuova trilogia (il secondo, Jurassic World: Fallen Kingdom, è stato invece diretto da J. A. Bayona), che ha ultimato lo scorso ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il regista diha raccontato qualedel film hail regista diPark Steven. Siete pronti per? Perché il nuovo film disarà un'avventura davvero grandiosa, e a quanto pare una scena del film hapersino Steven, il papà della saga cinematografica originale. A raccontarlo è stato proprio il regista del primo e del terzo film della nuova trilogia (il secondo,: Fallen Kingdom, è stato invece diretto da J. A. Bayona), che ha ultimato lo scorso ...

Advertising

yoonlux : o jurassic world per le nuove generazioni - itsforhys : Sono sicura che qualche stupido deciderà di riportarli in vita e ci ritroveremo in una situazione tipo Jurassic wor… - kat_prima : Io al mio primo lego Jurassic World e il cornotauro gigante, mentre per la bimba la villetta Sylvanian families e u… - IvanFabiana1 : @Corriere in arrivo anche Jurassic world nella realtà! - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: “Si è commosso molto. Credo che nemmeno lui fosse preparato a quanto sarebbe stato commovente.” #StevenSpielberg #Jura… -