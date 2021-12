Jovanotti positivo al Covid | “Sono vaccinato | passerà”

(Di domenica 26 dicembre 2021) Roma – “Natale è passato,anche il virus”.al. Lorenzo Cherubini, dal suo profilo TikTok, in una serie di video fa il punto sulle proprie condizioni. “Mal di gola pazzesco, mal di muscoli. E’ un’influenza di quelle toste., non è che questi tamponi rapidi siano così efficaci. Mi ha chiamato la sera Nicola Savino, mi ha detto ‘stamattina ero negativo, ora ho fatto il molecolare e'”, dice il cantante, che fornisce un aggiornamento dopo la misurazione della febbre. “Ieri avevo 38, oggi ho 37,2. Va bene, va bene… Poi comunque, per cui…” (fonte Adnkronos)

HA IL COVID: 'ANCHE NICOLA SAVINO' Sempre sulla piattaforma di TikTok, ha spiegato non ... non ha esitato a rirpendersi in vestaglia, non certo in grande forma fisica, ma in ... poi la sera ha fatto il molecolare ed è risultato". Lorenzo Jovanotti è positivo al Coronavirus. A rivelarlo è stato egli stesso attraverso un video pubblicato su Tik Tok. "Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Natale è passato e passerà anche ...