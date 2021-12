Jovanotti ha il Covid Il racconto su Tik Tok | Tamponi rapidi inefficaci E rivela un altro positivo

(Di domenica 26 dicembre 2021)al. È stato lo stesso cantante toscano ad annunciarlo in una serie di video pubblicati su TikTok: “ Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Natale è passato e passerà...

Adnkronos : #Jovanotti positivo al #covid: 'Sono vaccinato, passerà'. - LaStampa : Jovanotti ha il Covid: “I tamponi rapidi non sono così efficaci” - repubblica : Jovanotti ha il Covid, la rivelazione sui social - puttn69 : RT @siriomerenda: Jovanotti ha il Covid...è da anni che se lo sentiva... #jovanotti #COVID19 #26dicembre - Carmine13051963 : RT @Adnkronos: #Jovanotti positivo al #covid: 'Sono vaccinato, passerà'. -

'Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Natale è passato e passerà anche il virus, dai'.racconta di avere ilin una serie di video su TikTok. 'E' un'influenza - continua il cantautore - di quelle toste'. 'Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2. Dai va bene, poi sono vaccinato'. Non è che questi tamponi rapidi siano così efficaci. Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti, è risultato positivo al Covid-19. Lo annuncia lo stesso artista, 55 anni, sul suo profilo TikTok dove spiega i sintomi che accusa: "Mal di gola pazzesco, mal di mus ...