Jovanotti ha il Covid | “Febbre alta e dolori muscolari I tamponi rapidi non sono così efficaci”

Advertising

LaStampa : Jovanotti ha il Covid: “I tamponi rapidi non sono così efficaci” - repubblica : Jovanotti ha il Covid, la rivelazione sui social - Adnkronos : #Jovanotti positivo al #covid: 'Sono vaccinato, passerà'. - claretfox : RT @Adnkronos: #Jovanotti positivo al #covid: 'Sono vaccinato, passerà'. - Mafara72 : RT @Adnkronos: #Jovanotti positivo al #covid: 'Sono vaccinato, passerà'. -

Ultime Notizie dalla rete : Jovanotti Covid

Leggi anche Lorenzoe la malattia della figlia: 'Le gambe cedevano, sorpreso dalla forza di mia moglie e di Teresa'che parla di Coronavirus descrivendolo, per chi come lui è ...di Redazione Online Il cantautore e musicista Lorenzo Cherubiniè positivo al- 19: lo ha reso noto lui stesso in una serie di video su TikTok, in cui mostra il suo isolamento festivoè positivo al- 19. Il cantautore Lorenzo ...Ma quando Lorenzo Jovanotti rivela la positività al Covid, lo fa da casa sua mostrando tutti i "danni" del virus: «È un'influenza, di quelle toste - dice in diversi video su TikTok - Ieri avevo 38 di ...Firenze, 26 dicembre 2021 - Una serie di brevi video su TikTok per raccontare il Covid, scoperto a ridossi di Natale. Jovanotti non ha esitato a rirpendersi in vestaglia, non certo in grande forma fis ...