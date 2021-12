Jovanotti ha il Covid | “E’ tosto | anche se sono vaccinato I tamponi non funzionano bene…” video

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 26 dicembre 2021) “Natale è passato, passeràil virus”.annuncia sui social di essere positivo al. Lorenzo Cherubini, dal suo profilo TikTok, in una serie difa il punto sulle proprie condizioni. “Mal di gola pazzesco, mal di muscoli. Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2. Non è che questirapidi siano così efficaci. Dai va bene, poi”. E aggiunge nelle varie storie in pigiama natalizio tartan a quadri rossi e blu in varie zone della casa, ”’E’ un’influenza di quelle toste”. ”Vai via dai, ciposti migliori”, dice al virus lanciando pugni nell’aria. Però lamenta ”mal di gola pazzesco , male di muscoli, tutto”.esprime poi dubbi sui. ”Passerà non è che questi ...