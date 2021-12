Jovanotti ha il Covid e aggiorna sulle sue condizioni di salute

Leggi su optimagazine

(Di domenica 26 dicembre 2021) “Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Natale è passato e passerà anche il virus, dai”, sono le parole disui social. L’artista comunica oggi, nel giorno di Santo Stefano, di aver contratto il virus. Le suedi, al momento, non destano particolari preoccupazioni. A spiegare ai fan personalmente di essere risultato positivo al Coronavirus è lo stesso Lorenzoche per l’occasione si palesa su Instagram e in una serie di storie dal letto racconta cosa sta vivendo in queste ore. Archiviati i festeggiamenti in famiglia per Natale,comunica di non aver affatto trascorso serenamente la giornata del 25 dicembre. Ha avuto la febbre ma non è per nulla preoccupato, essendo vaccinato. ”Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2. Non è che questi tamponi ...