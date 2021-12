Jared Leto, i 50 anni dell'uomo più sexy del pianeta (Di domenica 26 dicembre 2021) Nulla può scalfire la fama di sex symbol di Jared Leto, nemmeno i 50 anni appena compiuti (il 26 dicembre). E scatta spontanea l'invidia di numerosi uomini, che si chiedono come lui possa continuare ad avere quel fisico perfetto nonostante ciò a cui lo sottopone per interpretare alcuni personaggi. Jared, infatti, è un trasformista per vocazione: giusto in questi giorni lo si sta vedendo al cinema, in una versione particolarmente appesantita e praticamente irriconoscibile, nei panni di Paolo Gucci (cugino di Maurizio) in House of Gucci di Ridley Scott (ruolo per il quale in molti invocano l'Oscar). Invece a gennaio si dovrebbe finalmente scoprire come si è trasformato in Morbius, mostruoso vampiro noto nel mondo Marvel per essere tra gli antagonisti di Spider-Man, nell'omonimo film diretto da Daniel ... Leggi su gqitalia (Di domenica 26 dicembre 2021) Nulla può scalfire la fama di sex symbol di, nemmeno i 50appena compiuti (il 26 dicembre). E scatta spontanea l'invidia di numerosi uomini, che si chiedono come lui possa continuare ad avere quel fisico perfetto nonostante ciò a cui lo sottopone per interpretare alcuni personaggi., infatti, è un trasformista per vocazione: giusto in questi giorni lo si sta vedendo al cinema, in una versione particolarmente appesantita e praticamente irriconoscibile, nei pdi Paolo Gucci (cugino di Maurizio) in House of Gucci di Ridley Scott (ruolo per il quale in molti invocano l'Oscar). Invece a gennaio si dovrebbe finalmente scoprire come si è trasformato in Morbius, mostruoso vampiro noto nel mondo Marvel per essere tra gli antagonisti di Spider-Man, nell'omonimo film diretto da Daniel ...

