Jannik Sinner vola in Australia. Riccardo Piatti: “Lavoriamo sul servizio: essere più aggressivo e fare pensare l’avversario” (Di domenica 26 dicembre 2021) Jannik Sinner è partito alla volta dell’Australia, dove cercherà di essere grande protagonista nelle prossime settimane. Il tennista italiano si è imbarcato da Roma alla volta di Sydney in questa giornata di Santo Stefano ed è atteso domani dall’altra parte del mondo, dove sbarcherà con quattro giorni di anticipo sull’inizio della ATP Cup. L’altoatesino scenderà in campo sul cemento indoor insieme a Matteo Berrettini per difendere i colori azzurri nel girone impegnativo con Russia, Austria e Australia (l’esordio è previsto per il 2 gennaio contro i padroni di casa). Il 20enne cercherà poi di distinguersi anche agli Australian Open, primo Slam della stagione di tennis in programma dal 17 al 30 gennaio. Tennis: Novak Djokovic salterà l’ATP Cup, ancora dubbi sugli ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021)è partito alla volta dell’, dove cercherà digrande protagonista nelle prossime settimane. Il tennista italiano si è imbarcato da Roma alla volta di Sydney in questa giornata di Santo Stefano ed è atteso domani dall’altra parte del mondo, dove sbarcherà con quattro giorni di anticipo sull’inizio della ATP Cup. L’altoatesino scenderà in campo sul cemento indoor insieme a Matteo Berrettini per difendere i colori azzurri nel girone impegnativo con Russia, Austria e(l’esordio è previsto per il 2 gennaio contro i padroni di casa). Il 20enne cercherà poi di distinguersi anche aglin Open, primo Slam della stagione di tennis in programma dal 17 al 30 gennaio. Tennis: Novak Djokovic salterà l’ATP Cup, ancora dubbi sugli ...

