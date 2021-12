Iss: rischio terapia intensiva non vaccinati è 6 volte per 40-59enni (Di domenica 26 dicembre 2021) Il rischio di terapia intensiva per i non vaccinati rispetto a chi ha la terza dose è 85 volte maggiore per gli over 80, 12,8 volte maggiore per i 60-79, 6,1 volte maggiore per i 40-59enni. Sono i dati principali sull'efficacia dei vaccini contenuti nell'ultimo Report esteso dell'Istituto superiore di sanità. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 26 dicembre 2021) Ildiper i nonrispetto a chi ha la terza dose è 85maggiore per gli over 80, 12,8maggiore per i 60-79, 6,1maggiore per i 40-. Sono i dati principali sull'efficacia dei vaccini contenuti nell'ultimo Report esteso dell'Istituto superiore di sanità.

