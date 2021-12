Iss: gli over 80 non vaccinati sono 85 volte più a rischio di terapia intensiva (Di domenica 26 dicembre 2021) Il rischio di terapia intensiva per i non vaccinati rispetto a chi ha la terza dose ”è 85 volte maggiore per gli over 80; 12,8 volte maggiore per la fascia 60-79 anni; 6,1 volte maggiore per i 40-59 enni. Questi i dati contenuti nel Report esteso dell’Istituto superiore di sanità (Iss) che integra il monitoraggio settimanale sul Covid, pubblicato oggi. Nell’ultima settimana, si conferma inoltre l’andamento osservato in quella precedente “con il 26% dei casi totali diagnosticati nella popolazione di età scolare (under 20 anni). Il 48% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nella fascia d’età 6-11 anni, il 36% nella fascia 12-19 anni e solo il 11% e il 5% sono stati diagnosticati, rispettivamente tra i 3 e i 5 anni e sotto i 3 ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 dicembre 2021) Ildiper i nonrispetto a chi ha la terza dose ”è 85maggiore per gli80; 12,8maggiore per la fascia 60-79 anni; 6,1maggiore per i 40-59 enni. Questi i dati contenuti nel Report esteso dell’Istituto superiore di sanità (Iss) che integra il monitoraggio settimanale sul Covid, pubblicato oggi. Nell’ultima settimana, si conferma inoltre l’andamento osservato in quella precedente “con il 26% dei casi totali diagnosticati nella popolazione di età scolare (under 20 anni). Il 48% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nella fascia d’età 6-11 anni, il 36% nella fascia 12-19 anni e solo il 11% e il 5%stati diagnosticati, rispettivamente tra i 3 e i 5 anni e sotto i 3 ...

Advertising

StefaniaFalone : RT @HuffPostItalia: Iss: gli over 80 non vaccinati sono 85 volte più a rischio di terapia intensiva - HuffPostItalia : Iss: gli over 80 non vaccinati sono 85 volte più a rischio di terapia intensiva - news_mondo_h24 : Coronavirus, quasi le metà dei nuovi casi diagnosticati in età scolare nella fascia tra i 6 e gli 11 anni - il_piccolo : Iss: il 48% dei contagi nei bambini di 6-11 anni. Gli over 80 non vaccinati rischiano 85 volte di più la terapia in… - jumlo : RT @repubblica: Iss: over 80 non vaccinati rischiano terapia intensiva 85 di piu'. In eta' scolare il 48% dei contagiati ha tra i 6 e gli 1… -