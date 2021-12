Israele annuncia il raddoppio della popolazione ebraica nel Golan (Di domenica 26 dicembre 2021) I fondi saranno destinati alla pianificazione e all'edilizia abitativa, mentre il resto sarà destinato al miglioramento della qualità della vita nell'area Leggi su rainews (Di domenica 26 dicembre 2021) I fondi saranno destinati alla pianificazione e all'edilizia abitativa, mentre il resto sarà destinato al miglioramentoqualitàvita nell'area

Natale del Signore ... del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: "Regna il tuo Dio". Una ... Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa d'Israele. Tutti i confini della ...

Israele annuncia il raddoppio della popolazione ebraica nel Golan Rai News Israele annuncia il raddoppio della popolazione ebraica nel Golan I fondi saranno destinati alla pianificazione e all'edilizia abitativa, mentre il resto sarà destinato al miglioramento della qualità della vita nell'area ...

