Irma Testa dopo il coming out: “Nello sport è ancora tabù” (Di domenica 26 dicembre 2021) Irma Testa è una delle poche atlete italiane ad aver fatto coming out. La campionessa di boxe, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, questa settimana ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dove ha parlato, ovviamente, anche del proprio orientamento. “Se dopo dieci anni ho deciso di farlo soltanto ora coming out, ndr è perché Nello sport è ancora un tabù. Vengono ancora criticati calciatori, atleti e atlete che dichiarano di essere gay o lesbiche. Nello sport è un tema ancora intoccabile, secondo me invece è un ambiente come tutti gli altri”. L’olimpionica ha poi aggiunto: “Ho ricevuto messaggi di sostegno. Dei commenti social negativi me ne frego. A volte ... Leggi su biccy (Di domenica 26 dicembre 2021)è una delle poche atlete italiane ad aver fattoout. La campionessa di boxe, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, questa settimana ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dove ha parlato, ovviamente, anche del proprio orientamento. “Sedieci anni ho deciso di farlo soltanto oraout, ndr è perchéun. Vengonocriticati calciatori, atleti e atlete che dichiarano di essere gay o lesbiche.è un temaintoccabile, secondo me invece è un ambiente come tutti gli altri”. L’olimpionica ha poi aggiunto: “Ho ricevuto messaggi di sostegno. Dei commenti social negativi me ne frego. A volte ...

