Irina Karamanos | la compagna del nuovo presidente del Cile che non vuole essere chiamata First Lady

Leggi su open.online

(Di domenica 26 dicembre 2021) Non chiamatela. E nemmeno «fidanzata del». E no, neppure «primera dama».è un’antropologa e scienziata sociale, parla quattro lingue e guida il fronte femminista di Convergenza sociale. E sì, ha anche una relazione con ileletto del, Gabriel Boric, da quasi tre anni. Ma, come spiega nelle sue interviste, ora che il suo nome diventa sempre più celebre nel paese, «tutte le posizioni politiche vanno ripensate, a cominciare da una figura come quella della» perché, per l’attivista femminista, connessa ai legami personali tra una persona e chi ricopre la carica di. La «fidanzata del» «...