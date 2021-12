Investì e uccise 2 ragazze in un campo,chiesta archiviazione (Di lunedì 27 dicembre 2021) Era impossibile dalla cabina del mezzo agricolo che si potessero vedere o sentire persone nascoste dalle pannocchie di mais che, in quei giorni, erano diventate alte ben oltre 2 metri. Con questa ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 dicembre 2021) Era impossibile dalla cabina del mezzo agricolo che si potessero vedere o sentire persone nascoste dalle pannocchie di mais che, in quei giorni, erano diventate alte ben oltre 2 metri. Con questa ...

