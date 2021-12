Inter: Gravillon passa al Reims a titolo definitivo (Di domenica 26 dicembre 2021) Andreaw Gravillon è ufficialmente un giocatore del Reims. Il 23enne difensore francese era arrivato l’estate scorsa in prestito dall’Inter. Il club transalpino ha esercitato l’opzione per l’acquisto subordinata a diciassette partite da titolare. L’ex nerazzurro ha firmato un contratto fino al 2025. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Andreawè ufficialmente un giocatore del. Il 23enne difensore francese era arrivato l’estate scorsa in prestito dall’. Il club transalpino ha esercitato l’opzione per l’acquisto subordinata a diciassette partite da titolare. L’ex nerazzurro ha firmato un contratto fino al 2025. SportFace.

