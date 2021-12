Insigne, manca l’accordo per il rinnovo: offerta da 7 milioni per il capitano! (Di domenica 26 dicembre 2021) Il rinnovo di Lorenzo Insigne è ancora in stand-by. Intanto il capitano azzurro ha ricevuto un’offerta da 7 milioni di euro: i dettagli. Il capitano azzurro potrebbe andare via prima di Giugno (Via Getty Images)Gli ultimi due mesi del Napoli sono stati travagliati, specialmente dal punto di vista dei risultati. A questa crisi in campionato si è aggiunta anche la telenovela sul rinnovo di Lorenzo Insigne. L’offerta di Aurelio De Laurentiis è ancora lontana dalla richiesta del calciatore. Infatti mentre il patron azzurro offre 3,5 milioni di euro, il capitano dei partenopei ne chiede almeno 5. Inoltre tra una settimana, allo scoccare di mezzanotte, il numero 24 diventerà ufficialmente parametro zero. A meno che non ci sia un accordo ... Leggi su vesuvius (Di domenica 26 dicembre 2021) Ildi Lorenzoè ancora in stand-by. Intanto il capitano azzurro ha ricevuto un’da 7di euro: i dettagli. Il capitano azzurro potrebbe andare via prima di Giugno (Via Getty Images)Gli ultimi due mesi del Napoli sono stati travagliati, specialmente dal punto di vista dei risultati. A questa crisi in campionato si è aggiunta anche la telenovela suldi Lorenzo. L’di Aurelio De Laurentiis è ancora lontana dalla richiesta del calciatore. Infatti mentre il patron azzurro offre 3,5di euro, il capitano dei partenopei ne chiede almeno 5. Inoltre tra una settimana, allo scoccare di mezzanotte, il numero 24 diventerà ufficialmente parametro zero. A meno che non ci sia un accordo ...

