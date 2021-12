Insigne, in America sono sicuri: 'Al Toronto al 95%' (Di domenica 26 dicembre 2021) Toronto (Canada) - Sembra che Oltreoceano il passaggio di Lorenzo Insigne al Toronto sia dato quasi per fatto: secondo quanto riferito infatti dall'account Twitter Will Forbes (che si focalizza ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 26 dicembre 2021)(Canada) - Sembra che Oltreoceano il passaggio di Lorenzoalsia dato quasi per fatto: secondo quanto riferito infatti dall'account Twitter Will Forbes (che si focalizza ...

Advertising

sportli26181512 : #Insigne, in America sono sicuri: 'Al #Toronto al 95%': Secondo l'account Will Forbes, specializzato in calciomerca… - TransfersMLS : RT @tuttonapoli: Dall'America insistono: 'Insigne-Toronto, affare fatto al 95%' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Dall'America sono sicuri: trattativa ai dettagli per Insigne al Toronto - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Dall'America sono sicuri: trattativa ai dettagli per Insigne al Toronto - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Dall'America sono sicuri: trattativa ai dettagli per Insigne al Toronto -