Insigne al Toronto? Da oltreoceano il passaggio è dato quasi per fatto

(Di domenica 26 dicembre 2021) Lorenzo, capitano del Napoli, nonostante la positività al Covid non ferma. Dopo qualche sintomo influenzale dei giorni scorsi, non vuole perdere tempo per presentarsi al meglio alla ripresa dei lavori con la squadra di Luciano Spalletti. Questa mattinaha condiviso direttamente dai suoi canali social le immagini dell’allenamento in cyclette. Il calciatore azzurro potrà ripetere il tampone a fine mese per capire se si è negativizzato o meno.AL? Intanto continua la tetenovela riguardante il futuro di. Dopo tanta attesa, per conoscere l’evoluzione di eventuali contatti tra l’attaccante ed il Napoli per un accordo riguardante il prolungamento del suo cotratto con la società azzurra, arrivano altre e diverse notizie.al ...

(Canada) - Sembra che Oltreoceano il passaggio di Lorenzoalsia dato quasi per fatto: secondo quanto riferito infatti dall'account Twitter Will Forbes (che si focalizza spesso su operazioni di mercato in Mls), ci sarebbe " il 95% di ...Stando a quanto riportato dall'autorevole account Will Forbes,si avvicina al. Il passaggio dialtiene banco per il mercato di gennaio. Secondo TransfersMLS, l'accordo è praticamente chiuso: 'Ricordate quando ho detto che c'era il 75% di probabilità chesarebbe venuto a ...Il 2021 salvo clamorose sorprese si chiuderà con un affare irrisolto in casa Napoli: il rinnovo del capitano Lorenzo Insigne. Il numero 24 tra poco più di ...Secondo l'account Will Forbes, specializzato in calciomercato statunitense, il capitano del Napoli potrebbe presto trovare l'accordo con la squadra canadese ...