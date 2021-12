Incredibili somiglianze | pettegolezzi | figli illegittimi | le chiacchierate vicende delle tate della Famigliia Reale

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 26 dicembre 2021) Le royal nannies hanno da sempre accompagnato le donnefamiglia Windsor. Malgrado Kate Middleton abbia provato ad occuparsi a 360 gradi dell’educazione dei propri, gli impegni ufficiali e le visite anche oltre oceano le hanno impedito di provvedere al 100% all’educazione del principe George,principessa Charlotte e del principino Louis. Insomma, non può esistere Buckingham Palace, per come lo conosciamo, senza il supporto. E questo la Regina lo sa benissimo. Per ilo Carlo, infatti, Elisabetta ha richiesto l’aiuto e la competenzatata Mabel Anderson. La Anderson, 95 anni come la monarca, ma di umili origini, è entrata al serviziocoppiaalla fine degli anni Cinquanta; il principe ...