In Terrasanta non c'è pace né giustizia neanche a Natale (Di domenica 26 dicembre 2021) Lo "Stato dei coloni". Globalist lo ha raccontato e denunciato in più articoli e interviste. Il regno dell'illegalità. L'istituzionalizzazione di un regie di apartheid. Un connubio perverso tra bande paramilitari e forze ... Leggi su globalist (Di domenica 26 dicembre 2021) Lo "Stato dei coloni". Globalist lo ha raccontato e denunciato in più articoli e interviste. Il regno dell'illegalità. L'istituzionalizzazione di un regie di apartheid. Un connubio perverso tra bande paramilitari e forze ...

Advertising

GiulianaDaniel2 : RT @globalistIT: - globalistIT : - MarcoNavarroLor : RT @oss_romano: #24dicembre Messaggio del #Papa ai giovani di #TerraSanta: Non abbandonate il sogno di costruire, di far progredire il vost… - pellegrinaggio : La Basilica della Natività, a Betlemme. '«Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popo… - francescocolucc : RT @oss_romano: #24dicembre Messaggio del #Papa ai giovani di #TerraSanta: Non abbandonate il sogno di costruire, di far progredire il vost… -