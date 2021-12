Il tragico Natale dei migranti: 27 morti in un naufragio nel mar Egeo, 350 persone soccorse dalla Sea Watch 3 (Di domenica 26 dicembre 2021) Il tragico Natale dei migranti: almeno 27 morti in un naufragio nel mar Egeo Almeno 27 migranti sono morti in un naufragio nel mar Egeo, al largo delle coste della Grecia, mentre 350 persone sono state salvate in quattro differenti operazioni effettuate tra il 24 e il 25 dicembre dalla nave Sea Watch 3: è il drammatico bilancio di Natale registrato sulla rotta dei migranti nel Mediterraneo. Due naufragi si sono verificati nella giornata di sabato 25 dicembre nel mar Egeo: il primo, avvenuto nei pressi dell’isola di Paros, ha provocato la morte di 16 persone, tra cui tre donne e un bambino, con la ... Leggi su tpi (Di domenica 26 dicembre 2021) Ildei: almeno 27in unnel marAlmeno 27sonoin unnel mar, al largo delle coste della Grecia, mentre 350sono state salvate in quattro differenti operazioni effettuate tra il 24 e il 25 dicembrenave Sea3: è il drammatico bilancio diregistrato sulla rotta deinel Mediterraneo. Due naufragi si sono verificati nella giornata di sabato 25 dicembre nel mar: il primo, avvenuto nei pressi dell’isola di Paros, ha provocato la morte di 16, tra cui tre donne e un bambino, con la ...

Radio1Rai : #Migranti È stato un Natale tragico in mare. Diversi i naufragi nel Mediterraneo centrale, lungo la rotta dalla Lib… - FraLauricella : @Guli__1979 +++ Tragico incidente nel centrotavola di Daniela #Santanche: due Babbi Natale hanno perso la vita nel… - FrancescaAlibr3 : RT @Radio1Rai: #Migranti È stato un Natale tragico in mare. Diversi i naufragi nel Mediterraneo centrale, lungo la rotta dalla Libia verso… - robbo82473518 : RT @Radio1Rai: #Migranti È stato un Natale tragico in mare. Diversi i naufragi nel Mediterraneo centrale, lungo la rotta dalla Libia verso… - RedazioneLaNews : #Milano Tragico schianto la notte di Natale, sbalzato dalla moto: uomo in coma -