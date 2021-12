Il ritorno in Champions, il rinnovo di Pioli e... Il 2021 rossonero in 5 momenti (Di domenica 26 dicembre 2021) Dalla vittoria sull'Atalanta a maggio, valsa il ritorno in Champions League, al rinnovo del tecnico Stefano Pioli fino al 2023. Il 2021 del Milan in 5 momenti Leggi su video.gazzetta (Di domenica 26 dicembre 2021) Dalla vittoria sull'Atalanta a maggio, valsa ilinLeague, aldel tecnico Stefanofino al 2023. Ildel Milan in 5

Advertising

zazoomblog : Lo scudetto il ritorno agli ottavi di Champions e... Il 2021 nerazzurro in 5 momenti - #scudetto #ritorno #ottavi… - Vincenz32509123 : @TrenoTHEO1899 Bisogna capire nel girone di ritorno quanto conterà il fatto di non fare le coppe per il Milan. L'i… - Poker78Face : @Toccoditacco10 @marcellofo67 Mi ricordo la finta che fece sul 4 goal a Torino nella semifinale di ritorno di Champ… - filippocorvi : @mirkonicolino Ci si rivede dopo la coppa d'Africa, preferibilmente appena prima o appena dopo l'andata o il ritorn… - airffede : @rprat75 @marco_merlo90 Alla fine donnarumma è stato determinante per il ritorno in Champions. Non aveva senso vend… -