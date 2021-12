Il ricordo del Natale di Lino Banfi a Napoli: “Ero disperato…” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il nostro amatissimo comico Lino Banfi ricorda spesso con commozione un Natale del suo passato. Si tratta di un fatto che risale a quando aveva diciassette anni ed era disperato… Il ricordo natalizio di Lino Banfi è ambientato a Napoli. E tutte le volte che il comico ne parla gli si inumidiscono gli occhi. “Quel Natale ero disperato e senza soldi…” Il Natale disperato di Lino Banfi a Napoli Lino Banfi, il ricordo di Natale (captured)A diciassette anni Lino Banfi era a Napoli, dove cercava di trovare un lavoro in teatro. Avrebbe voluto ... Leggi su ck12 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il nostro amatissimo comicoricorda spesso con commozione undel suo passato. Si tratta di un fatto che risale a quando aveva diciassette anni ed eraIlnatalizio diè ambientato a. E tutte le volte che il comico ne parla gli si inumidiscono gli occhi. “Quelero disperato e senza soldi…” Ildisperato di, ildi(captured)A diciassette anniera a, dove cercava di trovare un lavoro in teatro. Avrebbe voluto ...

Advertising

SkyTG24 : Un messaggio di auguri insolitamente personale quello che la Regina Elisabetta ha rivolto al Regno Unito per questo… - vaticannews_it : #26dicembre Il ricordo del Papa dell'arcivescovo sudafricano #DesmondTutu, morto oggi a 90 anni, citato da Francesc… - borghi_claudio : Io mi ricordo che uno dei motivi principali per accettare Draghi come Premier era che con la sia autorevolezza in U… - v_m_a_x_i_m_o : RT @GenCar5: Rispetto alla morte di #DesmondTutu ricordo che quando nel 1984 fu insignito del premio Nobel per la Pace il vostro eroe (razz… - Pierangelo_Ran : RT @GenCar5: Rispetto alla morte di #DesmondTutu ricordo che quando nel 1984 fu insignito del premio Nobel per la Pace il vostro eroe (razz… -