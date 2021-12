Il Regno Unito nella morsa del Covid: “Due milioni di positivi, a Londra contagiata una persona su dieci” (Di domenica 26 dicembre 2021) Regno Unito, a Londra una persona su 10 è stata contagiata dal Covid Sono quasi 2 milioni le persone che hanno contratto il Covid nel Regno Unito negli ultimi 10 giorni con il primato che spetta a Londra dove, una persone su 10, è stata contagiata dal virus. Numeri impressionanti, svelati dall’Ufficio per le statistiche nazionali e che fotografano perfettamente la realtà inglese. Già da diversi giorni, infatti, i centri urbani del Regno Unito si sono letteralmente svuotati a causa dell’alto numero di contagi, mentre, secondo alcuni calcoli, centinaia di migliaia di persona hanno trascorso le feste natalizie in isolamento. Secondo i ... Leggi su tpi (Di domenica 26 dicembre 2021), aunasu 10 è statadalSono quasi 2le persone che hanno contratto ilnelnegli ultimi 10 giorni con il primato che spetta adove, una persone su 10, è statadal virus. Numeri impressionanti, svelati dall’Ufficio per le statistiche nazionali e che fotografano perfettamente la realtà inglese. Già da diversi giorni, infatti, i centri urbani delsi sono letteralmente svuotati a causa dell’alto numero di contagi, mentre, secondo alcuni calcoli, centinaia di migliaia dihanno trascorso le feste natalizie in isolamento. Secondo i ...

Advertising

SkyTG24 : Un messaggio di auguri insolitamente personale quello che la Regina Elisabetta ha rivolto al Regno Unito per questo… - riotta : 6 elettori Regno Unito su 10 rimpiangono la scelta #brexit e ammettono è andata peggio del previsto. Chi l'avrebbe… - Corriere : In Gran Bretagna «due milioni di positivi». E a Londra una persona su venti ha il Covid - PaolaBarbero9 : RT @riotta: 6 elettori Regno Unito su 10 rimpiangono la scelta #brexit e ammettono è andata peggio del previsto. Chi l'avrebbe mai detto? h… - flaviomax63 : La Brexit non smette di portare vantaggi al Regno Unito... -