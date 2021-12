Il PSG beffa Juventus | Inter e Milan | tre colpi stellari

Advertising

sportli26181512 : #Ligue1, Icardi salva il Psg al 91': 1-1 a Lorient: L'ex Inter evita la beffa ai parigini sul campo della penultima… -

Calciomercatonews.com

...con partite decise negli ultimi minuti con ex giocatori di Serie A protagonisti Icardi salva il:... Al 91' però l'asse ex nerazzurro Hakimi - Icardi evita la, assist in mezzo e colpo di testa ...Calciomercato Juventus, l'esubero delpotrebbe arrivare in Serie A, ma non alla Juventus come inizialmente si pensava. Calciomercato Juventus, uno degli esuberi del, il terzino francese Laywin Kurzawa sembrava ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore di Allegri ma stando alle indiscrezioni proveniente da 'Footmercato', il laterale, alla fine, è pronto ...Il PSG vuole continuare a mettere a segno colpi stellari, e questa volta a rimetterci potrebbero essere Juventus, Inter e Milan ...La Juventus va a caccia di occasioni a gennaio ed anche l’attacco potrebbe subire un restyling. A gennaio la Juventus soprattutto va a caccia di un nuovo attaccante, mentre le milanesi si preparano a ...