Il passato che ritorna | Mick Schumacher | figlio di Michael | terzo pilota della Ferrari nel 2022

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 26 dicembre 2021) Unosulla. Nel Mondiale di F1. Il sogno di milioni di tifosi che si concretizza. L’evento, quando si realizzerà, sarà da brividi., ildello sfortunato campione tedesco che ancora combatte con i postumi dell’incidente sugli sci in Francia, la prossima stagione avrà i galloni deldi Maranello in 11 GP. Se Charles o Carlos, i due driver titolari, dovessero avere qualche problema, sarà ild’arte ad infilarsi nel razzo Rosso. L’ipotesi, a pensarci bene, non è affatto una chimera. In un mondo pandemico, con le varianti più bizzarre in circolazione, ragazzi che girano il mondo come fosse una trottola, saltando da un aereo all’altro, possono con facilità avere un incontro ravvicinato col virus cattivo. Proprio Leclerc è stato ...