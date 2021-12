Il Natale non ferma le vaccinazioni: da lunedì via alle terze dosi per i ragazzi di 16 anni (Di domenica 26 dicembre 2021) I giorni di festa non frenano la campagna vaccinale. Le terze dosi hanno superato quota 17 milioni, con un totale di 46.210.620 di italiani che hanno completato il ciclo vaccinale (pari all'85,56% ... Leggi su globalist (Di domenica 26 dicembre 2021) I giorni di festa non frenano la campagna vaccinale. Lehanno superato quota 17 milioni, con un totale di 46.210.620 di italiani che hanno completato il ciclo vaccinale (pari all'85,56% ...

Advertising

Pontifex_it : Gesù nasce vicino ai dimenticati delle periferie. Viene a nobilitare gli esclusi e si rivela anzitutto a loro: non… - Pontifex_it : Sorella, fratello, se, come a Betlemme, il buio della notte ti circonda, se le ferite che ti porti dentro gridano:… - enricoruggeri : A volte si fanno rivoluzioni, è necessario. Ma non va dimenticato chi siamo, quali sono le nostre radici e dov’è la… - FoxMatilde : @itsmeback_ Pranzo di Natale in famiglia. Egnente… non si accorgono di nulla, sono pronti ad accettare qualunque al… - sciltian : RT @TeresaBellanova: Il mare Egeo si tinge di morte nei giorni del Natale. A perdere la vita tra le 27 persone anche un neonato e tre donne… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale non Cuciniamo insieme: pandomisù ai frutti rossi Natale è passato da un giorno e noi siamo già proiettati all'anno nuovo. Ma la voglia di dolcezza di ... Ciò che molti non sanno è che il Pandoro ha un papà e una data di nascita. Fu il 14 ottobre del ...

Vieri e la moglie, Natale da separati in casa causa Covid . Un abbraccio a chi si trova nella nostra situazione di Salvatore Riggio Costanza Caracciolo spiega sul proprio profilo Instagram: "In questo strano Natale mi sa che non saremo gli unici a vivere così" Un Natale da separati in casa a causa del covid. Sono tante, tantissime le famiglie italiane che non hanno potuto festeggiare con i propri cari ...

Covid, il Natale non ferma le vaccinazioni: da lunedì via alle terze dosi per i ragazzi di 16-17 anni TGCOM Messa di Natale 2021 a Napoli, dove seguirla in tv Anche sabato 1 gennaio la Santa Messa sarà trasmessa in diretta sempre alle ore 7.30 dal Santuario dove si venera San Pio da Pietrelcina. Alle ore 7.30 di Sabato 25 dicembre la Santa Messa e la… Leggi ...

Centro, il regalo «stupefacente»: arrestato dai carabinieri con lo shaboo nel pacco natalizio Quando si dice un regalo di Natale «stupefacente»: i carabinieri del Nucleo Operativo ... Ad un primo accertamento, i militari non hanno riscontrato nulla di anomalo, ma il persistere dello stato ...

è passato da un giorno e noi siamo già proiettati all'anno nuovo. Ma la voglia di dolcezza di ... Ciò che moltisanno è che il Pandoro ha un papà e una data di nascita. Fu il 14 ottobre del ...di Salvatore Riggio Costanza Caracciolo spiega sul proprio profilo Instagram: "In questo stranomi sa chesaremo gli unici a vivere così" Unda separati in casa a causa del covid. Sono tante, tantissime le famiglie italiane chehanno potuto festeggiare con i propri cari ...Anche sabato 1 gennaio la Santa Messa sarà trasmessa in diretta sempre alle ore 7.30 dal Santuario dove si venera San Pio da Pietrelcina. Alle ore 7.30 di Sabato 25 dicembre la Santa Messa e la… Leggi ...Quando si dice un regalo di Natale «stupefacente»: i carabinieri del Nucleo Operativo ... Ad un primo accertamento, i militari non hanno riscontrato nulla di anomalo, ma il persistere dello stato ...