Il Natale di Carolina Marconi | “Sto bene anche se un po’ acciaccata”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 26 dicembre 2021) Perè stato undiverso dagli altri, per alcuni versi speciale, per altri difficile. L’ex gieffina è grata alla vita, è grata per gli amici che la circondando, per la famiglia che le è rimasta sempre accanto ogni giorno della sua lotta contro il cancro al seno. Connella foto scelta per augurare a tutti Buonc’è il suo fidanzato, ci sono i loro cagnolini, c’è tutta la consapevolezza dell’anno che sta andando via, delle sfide vinte. “Eccomi qua amici ..tanti auguri di Buona tutti voi … io mi sto godendo ilcome non mai ..sto assaporando ogni minimo particolare ..la compagnia ,il volerci,il raccontarci ed ascoltarci”. L’ottimismo resta il suo punto di forza, non lo perde ...