Il Natale dei cavalieri di Santa Brigida all'insegna della solidarietà (Di domenica 26 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti"Il Natale non è una festa per bambini, come erroneamente qualcuno ultimamente ha affermato, rappresenta invece la nascita di Gesù e la presenza di un Dio non distante, ma che si rivela ed entra nel mondo". Con queste parole Padre Domenico Aiuto, parroco di Santa Brigida, ha sintetizzato l'importanza del 25 dicembre durante la celebrazione eucaristica, che ha visto la partecipazione dei cavalieri e le dame dell'Ordine Militare del Santissimo Salvatore e di Santa Brigida di Svezia (nella foto), con una delegazione proveniente dalla Regione Puglia e dalle varie province della Campania. I partecipanti con mantello ed insegne dell'Ordine sono stati: Biagio Abbate, Luogotenente Generale, Vincenzo Rascato, criminologo e giudice onorario del ...

