Il meglio e il peggio della Tv del 2021 (Di domenica 26 dicembre 2021) Dall'exploit di Valeria Fabrizi a Ballando con le Stelle al discusso monologo di Pio e Amedeo a Felicissima Sera; dal ritorno di Zelig all'infelice frase sull'aborto di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip: ecco i momenti (belli e brutti) che ricorderemo della Tv del 2021 Leggi su vanityfair (Di domenica 26 dicembre 2021) Dall'exploit di Valeria Fabrizi a Ballando con le Stelle al discusso monologo di Pio e Amedeo a Felicissima Sera; dal ritorno di Zelig all'infelice frase sull'aborto di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip: ecco i momenti (belli e brutti) che ricorderemoTv del

