Il lockdown per i non vaccinati funziona. Rallenta il covid in Germania: 10 mila casi in 24 ore (Di domenica 26 dicembre 2021) Sembra funzionare il lockdown per i non vaccinati in Germania. Nelle ultime 24 ore registrati 10.100 nuovi casi di covid e 88 decessi dovuti al virus. Lo fa sapere il Robert Koch Institute, sottolineando che l'incidenza settimanale continua a decrescere. Infatti è arrivata a 220,7 per 100 mila abitanti, mentre il giorno prima era pari a 242,9 e la settimana scorsa era 315,4. Il numero totale dei morti è arrivato invece a 110.364. Sono 35mila i tedeschi che si sono fatti vaccinare contro il Coronavirus il giorno di Natale. Di queste dosi inoculate, trentamila erano booster, secondo quanto rende noto il Rki. Al momento 58,9 milioni di persone nel paese hanno ricevuto il vaccino completo, due dosi o quella unica Johnson & Johnson,

