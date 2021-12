Il grande gioco africano di Macron. La radiografia di Sanguini (Di domenica 26 dicembre 2021) Una fotografia del maggio scorso riprende una dimostrazione popolare in Mali a favore delle locali forze armate e della cooperazione con la Russia. Qualche analista vi ha voluto vedere un evento costruito ad arte per far credere a una vicinanza con Mosca che in realtà non esiste. È credibile? Forse, ma forse no, visto che i rapporti tra Mosca e Bamako sono di lunga data, risalendo all’epoca dell’Unione sovietica e proseguendo dopo la sua caduta fino ad oggi; per di più su un ampio ventaglio di settori (dalla difesa all’istruzione). Del resto, lo stesso Premier Maiga vi ha studiato come altri membri della Giunta al potere. E proprio venendo ai nostri giorni, varrà la pena ricordare che in base a un contratto del 2019 la Russia ha consegnato al Mali 4 elicotteri d’attacco con relative munizioni e personale di addestramento. E conta soprattutto la duplice dichiarazione del Premier Maiga: ... Leggi su formiche (Di domenica 26 dicembre 2021) Una fotografia del maggio scorso riprende una dimostrazione popolare in Mali a favore delle locali forze armate e della cooperazione con la Russia. Qualche analista vi ha voluto vedere un evento costruito ad arte per far credere a una vicinanza con Mosca che in realtà non esiste. È credibile? Forse, ma forse no, visto che i rapporti tra Mosca e Bamako sono di lunga data, risalendo all’epoca dell’Unione sovietica e proseguendo dopo la sua caduta fino ad oggi; per di più su un ampio ventaglio di settori (dalla difesa all’istruzione). Del resto, lo stesso Premier Maiga vi ha studiato come altri membri della Giunta al potere. E proprio venendo ai nostri giorni, varrà la pena ricordare che in base a un contratto del 2019 la Russia ha consegnato al Mali 4 elicotteri d’attacco con relative munizioni e personale di addestramento. E conta soprattutto la duplice dichiarazione del Premier Maiga: ...

