Il forte bomber esce allo scoperto: "Ho un'offerta dal Bayern Monaco" (Di domenica 26 dicembre 2021) L'uomo copertina del calcio argentino e non solo è Julian Alvarez. Il talento ventunenne, ormai osservato da mezza Europa, sta trascinando a suon di gol il suo River Plate, che chiede 25 milioni per lasciar andar via il suo bomber. Alvarez Bayern Monaco River Plate Dopo diverso tempo, l'attaccante è uscito allo scoperto. Infatti, Alvarez ha rilasciato una dichiarazione ai microfoni del portale tedesco Express.de: "Lo so, ho un'offerta dal Bayern Monaco". Il club di Monaco di Baviera è alla ricerca di un sostituto di Robert Lewandowski, in scadenza giugno 2023.

