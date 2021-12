Il famoso attore italiano, fidanzato di una politica lo confessa: “Ho pensato al suicidio” (Di domenica 26 dicembre 2021) . Rivelazione shock del protagonista della serie tv Ritorno a Rivombrosa Aveva intrapreso una brillante carriera da odontotecnico, avviata grazie a un ‘cursus honorum’ di tutto rispetto: nel 2010 la laurea conseguitain odontoiatria e protesi dentaria. Poi nel 2015 la specializzazione in ortodonzia che lasciavano presagire a un futuro professionale sicuro e garantito. Ma Giulio Berruti, romano doc, trentasette anni compiuti tre mesi fa, ha preferito inseguire i suoi sogni e la passione per la recitazione. Di punto in bianco ha abbandonato la possibile carriera da odontoiatra per dedicarsi a quella di attore. L’attore romano Giulio BerrutiDopo la partecipazione ad alcuni sport pubblicitari e ad alcuni film in cui ha interpretato ruoli marginali, la svolta arriva nel 2007 quando viene scelto per interpretare il protagonista, il marchese ... Leggi su topicnews (Di domenica 26 dicembre 2021) . Rivelazione shock del protagonista della serie tv Ritorno a Rivombrosa Aveva intrapreso una brillante carriera da odontotecnico, avviata grazie a un ‘cursus honorum’ di tutto rispetto: nel 2010 la laurea conseguitain odontoiatria e protesi dentaria. Poi nel 2015 la specializzazione in ortodonzia che lasciavano presagire a un futuro professionale sicuro e garantito. Ma Giulio Berruti, romano doc, trentasette anni compiuti tre mesi fa, ha preferito inseguire i suoi sogni e la passione per la recitazione. Di punto in bianco ha abbandonato la possibile carriera da odontoiatra per dedicarsi a quella di. L’romano Giulio BerrutiDopo la partecipazione ad alcuni sport pubblicitari e ad alcuni film in cui ha interpretato ruoli marginali, la svolta arriva nel 2007 quando viene scelto per interpretare il protagonista, il marchese ...

