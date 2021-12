Il dopo Natale a Montegranaro è in sella! Il 26 dicembre ecco il ritorno del Ciclocross di Santo Stefano (Di domenica 26 dicembre 2021) Montegranaro - Si rinnova a Montegranaro la tradizione del Ciclocross di Santo Stefano, arrivata alla terza edizione su iniziativa del Cycling Project MGN e interrotta un anno fa a causa della ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 26 dicembre 2021)- Si rinnova ala tradizione deldi, arrivata alla terza edizione su iniziativa del Cycling Project MGN e interrotta un anno fa a causa della ...

Advertising

Tg3web : Dopo la pausa di un anno per la pandemia, torna una delle più classiche iniziative di solidarietà del Natale, il pr… - RobertoBurioni : E' stato un periodo difficile per tutti, ancora le incertezze sono tante ma c'è ampio spazio per l'ottimismo. Buon… - TgrRai : Il desco solidale: nella basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma torna il pranzo di Natale di @santegidionews.… - pizzaandbeer_ : RT @coccinellabruh: avere un solo bagno dopo il pranzo di Natale è una vera e propria tortura - ItaliaaTavola : Ecco un facile decotto dopo gli eccessi di cibo durante le feste di Natale -