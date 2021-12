Il Castello delle Cerimonie, che fine ha fatto Ferdinando? (Di domenica 26 dicembre 2021) Che fine ha fatto Ferdinando de Il Castello delle Cerimonie? Un programma che diverte, intrattiene e che sa come strappare un sorriso ai telespettatori. Ferdinando Romeo (Facebook)Tutti i fan della trasmissione televisiva Il Castello delle Cerimonie sicuramente conosceranno il personaggio di Ferdinando Romeo. Quest’ultimo infatti nel corso dei vari anni è diventato un vero e proprio pilastro per il Grand Hotel La Sonrisa, location che ospita diversi tipi di Cerimonie. Romeo è infatti uno dei collaboratori più importanti e fidati che lavora ormai da tantissimi anni per la famiglia Polese, cioè i proprietari del noto Castello. Il ... Leggi su chenews (Di domenica 26 dicembre 2021) Chehade Il? Un programma che diverte, intrattiene e che sa come strappare un sorriso ai telespettatori.Romeo (Facebook)Tutti i fan della trasmissione televisiva Ilsicuramente conosceranno il personaggio diRomeo. Quest’ultimo infatti nel corso dei vari anni è diventato un vero e proprio pilastro per il Grand Hotel La Sonrisa, location che ospita diversi tipi di. Romeo è infatti uno dei collaboratori più importanti e fidati che lavora ormai da tantissimi anni per la famiglia Polese, cioè i proprietari del noto. Il ...

