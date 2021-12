Il campione di kickboxing e negazionista del Coronavirus che muore per Covid-19 – Il video

(Di domenica 26 dicembre 2021) Frederic Sinistra detto “The Undertaker”, considerato l’uomo più forte del Belgio nella categoria dei pesi massimi, è morto in seguito alle complicazioni derivate da-19. Secondo i media Sinistra era undele si rifiutava di pronunciare il nome della malattia. Il suo allenatore Osman Yigin ha raccontato di averlo costretto ad andare in ospedale dopo che Sinistra è risultato positivo a quello che chiamava “piccolo virus”. Dall’unità di terapia intensiva dove era ricoverato Sinistra aveva pubblicato su Instagram una fotografia che lo ritraeva intubato. In un altro status pubblicato dopo la sua morte la moglie ha negato che il marito fosse morto per-19, sostenendo che Sinistra non avrebbe mai consentito che quello che gli è successo fosse usato per sostenere la vaccinazione. Una ...

Frederic Sinistra detto 'The Undertaker', considerato l'uomo più forte del Belgio nella categoria dei pesi massimi, è morto in seguito alle complicazioni derivate da Covid - 19. Secondo i media ...Luca Grusovin in azione su Andrea Orsini I MATCH ? In "The Night of Kick and Punch" si è contraddistinto Luca Grusovin,del mondo dei pesi leggeri IKL (InternationalLeague), che ...E' morto a casa sua per i gravi problemi respiratori causati dal Covid l'ex campione del mondo e d'Europa di kickboxing Frederic Fred Sinistra, conosciuto come The Undertaker. Aveva 41 anni il belga e ...Frederic Sinistra, ex campione del mondo e d'Europa di kickboxing, è morto a 41 anni dopo aver lottato alcune settimane (prima in ospedale, poi in casa) contro il Covid. A ...