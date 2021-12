Il buon Natale di Verdone su Facebook e il racconto (con imitazione) degli auguri ricevuti per le feste (Di domenica 26 dicembre 2021) L’attore e regista romano, Carlo Verdone, ha voluto fare gli auguri pubblicando su Facebook un video in cui racconta di aver ricevuto messaggi e chiamate da persone che non sentiva da 30 o 35 anni. E l’imitazione, in pieno stile Verdone, è esilarante L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) L’attore e regista romano, Carlo, ha voluto fare glipubblicando suun video in cui racconta di aver ricevuto messaggi e chiamate da persone che non sentiva da 30 o 35 anni. E l’, in pieno stile, è esilarante L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

