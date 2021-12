Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: fuga romantica per le vacanze (VIDEO) (Di domenica 26 dicembre 2021) I due ex gieffini Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez in viaggio per le vacanze di Natale. La coppia raggiunge la montagna per il Capodanno I due gieffini Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono conosciuti durante l’avventura al Grande Fratello Vip 2. Ignazio e Cecilia lo scorso 31 ottobre hanno festeggiato il loro quarto anniversario di fidanzamento con una romantica fuga ad Amsterdam. La loro storia d’amore prosegue a gonfie vele. Ignazio e Cecilia sono ormai inseparabili, da quattro anni condividono momenti speciali e la loro storia ammalia milioni di fan. Quest’anno è stato un anno speciale per entrambi, dalla partecipazione ... Leggi su 361magazine (Di domenica 26 dicembre 2021) I due ex gieffiniin viaggio per ledi Natale. La coppia raggiunge la montagna per il Capodanno I due gieffinisi sono conosciuti durante l’avventura al Grande Fratello Vip 2.lo scorso 31 ottobre hanno festeggiato il loro quarto anniversario di fidanzamento con unaad Amsterdam. La loro storia d’amore prosegue a gonfie vele.sono ormai inseparabili, da quattro anni condividono momenti speciali e la loro storia ammalia milioni di fan. Quest’anno è stato un anno speciale per entrambi, dalla partecipazione ...

Advertising

361_magazine : - BITCHYXit : Ignazio Moser in mutande di pacco: le nuove immagini - QuotidianPost : Ignazio Moser: “Purtroppo Cecilia non è in dolce attesa” - infoitcultura : Ignazio Moser: stop reality, migliore GF e ‘Cecilia non è incinta purtroppo…’ - infoitcultura : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: nuovi progetti? -