Iginio Massari spiega perché il panettore può essere un regalo di buon auspicio (Di domenica 26 dicembre 2021) Il panettone tradizionale può essere un ottimo regalo per feste: ecco il motivo secondo Iginio Massari Come ogni anno durante le feste natalizie, non manca il famoso dilemma che attanaglia la mente molte persone: meglio panettone o pandoro? Insomma, pare che il pandoro sia molto amato dai piccini (anche adulti) mentre il panettone tradizionale non sia molto apprezzato per via dell'uvetta e soprattuto per i canditi. Quest'ultimo, in realtà, potrebbe essere un ottimo regalo di buon auspicio per il nuovo anno o per tutta la vita. A spiegarlo è stato Iginio Massari, uno dei più grandi pasticceri migliori al mondo a Pomeriggio 5 news. "Il panettone è pieno di simbologie" ha esordito così ...

