Idee regalo last minute: ecco qualche ispirazione per creativi e artisti! (Di domenica 26 dicembre 2021) Il Natale è appena trascorso ma può esserci ancora qualche regalo mancato, per diversi motivi. ecco, perciò, alcune Idee regalo last minute, specifiche per personalità creative. Lyra Rembrandt Sketching roll-Pianetadonne La Festa di Natale è già alle spalle e i regali sono già stati scartati tra la meraviglia dei bambini, la gioia degli adulti e molteplici brindisi. Ma può essere che qualche dono non sia arrivato a destinazione, non ci sia stata l’occasione di incontrarsi oppure è mancata qualche idea. D’altronde, si è ancora nel pieno dei festeggiamenti e, perché no, regalare un presente anche nel giorno dell’Epifania, oltre ai svariati dolcetti e cioccolatini? Per questo motivo, si propongono alcune Idee ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 26 dicembre 2021) Il Natale è appena trascorso ma può esserci ancoramancato, per diversi motivi., perciò, alcune, specifiche per personalità creative. Lyra Rembrandt Sketching roll-Pianetadonne La Festa di Natale è già alle spalle e i regali sono già stati scartati tra la meraviglia dei bambini, la gioia degli adulti e molteplici brindisi. Ma può essere chedono non sia arrivato a destinazione, non ci sia stata l’occasione di incontrarsi oppure è mancataidea. D’altronde, si è ancora nel pieno dei festeggiamenti e, perché no, regalare un presente anche nel giorno dell’Epifania, oltre ai svariati dolcetti e cioccolatini? Per questo motivo, si propongono alcune...

Advertising

C_Di_P : @onevoicetosing La mia compagna fa la lista doni ma solo per la famiglia (“li fanno da sempre non hanno più idee”)… - CittadiLazise : IL VILLAGGIO DEL FATTO A MANO un mercatino diverso dal solito dove puoi trovare tante idee regalo originali e fatte… - bicimagazineit : Quattro i prodotti proposti in questo articolo, quattro idee, tutte a tema MTB e tutte molto valide dal punto di vi… - alltheCoolThin2 : Body neonato per la festa del papà -